В отстающих в цифровизации регионах с 2025 года будут внедрять типовые IT-решения

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минцифры планирует со следующего года внедрение в отстающих по уровню цифровизации регионах передовых типовых IT-сервисов, сообщил журналистам на форуме "Цифровая эволюция" глава ведомства Максут Шадаев.

"У нас есть большой вызов, связанный с необходимостью устранения разрыва по уровню цифровизации между регионами-лидерами и отстающими регионами. Решение, которое мы предлагаем - это реализовать на платформе набор типовых сервисов, которые обеспечат возможность регионам использовать самые передовые разработки в своей деятельности", - сказал он.

По его словам, на площадке форума 9 августа обсуждается первая часть этих решений, а на форуме в Казани в сентябре будут обсуждать социальные сервисы.

"Надеемся, со следующего года будем их активно развивать (эти сервисы - ИФ) и внедрять в тех регионах, в которых они отсутствуют сейчас",- сказал министр.

Ранее на этом форуме Шадаев заявил, что в новом нацпроекте "Экономика данных", который с 2025 года сменит нацпроект "Цифровая экономика", большое внимание будет уделяться внедрению региональных IT-решений.