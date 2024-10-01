Минстрой и Минцифры создадут платформу для цифровизации коммунальных сетей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Минстрой и Минцифры до ноября определят условия работы цифровой платформы для управления коммунальными сетями, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Константин Михайлик на форуме-выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

"Я думаю, до конца октября с коллегами из Минцифры сформировать условия типовой платформы управления ресурсоснабжением, то есть то, чего нам немножко не хватает. Может быть даже в некоторых регионах на уровне градопланирования это связать - ресурсоснабжающие организации и стройку. Чтобы четко понимали: сколько у нас с вами сетей, какого они качества", - сказал он.

Михайлик подчеркнул, что завершение строительства - не конец жизненного цикла для объекта, важен также процесс его дальнейшей эксплуатации.

Платформа для цифровизации сетей, по его словам, позволит контролировать инциденты, связанные с ними, а также оценивать эффективность вложенных в них средств - как государственных, так и частных.

"Мы должны оцифровать все сети тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и понимать, как были использованы деньги в этот момент, как потом сети встроятся в наше будущее развитие региона, понять, как используются деньги инвестиционные, то есть те же самые тарифные средства, которые мы вовлекаем в оборот - вот эта платформа и возникнет", - пояснил замминистра.

Как сообщалось, со следующего года планируется начать программу модернизации коммунальной инфраструктуры. За три года на эти мероприятия из федерального бюджета планируется направить 180 млрд рублей, на восстановление объектов коммунальной и жилищной инфраструктуры в новых регионах - 152 млрд рублей. Средства в размере 154 млрд рублей предлагается направить на ликвидацию аварийного жилищного фонда, более 1,3 трлн рублей - на реализацию доппрограмм льготной ипотеки (финансирование принятых обязательств по программе льготной ипотеки, а также на ипотеку для IT-специалистов, дальневосточную и арктическую ипотеку, сельскую ипотеку).