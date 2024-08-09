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Минтранс поддержал идею о создании реестра авиадебоширов-рецидивистов

Участникам реестра грозит до трех лет запрета на авиаперелеты

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минтранс поддерживает усиление ответственности за нарушение правил поведения на борту самолета, в частности, инициативу о создании реестра лиц, неоднократно нарушавших правила, сообщила пресс-служба ведомства.

"В последнее время авиаперевозчики отмечают рост числа нарушений правил поведения на борту самолета, угрожающих безопасности полетов. В связи с этим депутатом Государственной Думы Надеждой Школкиной и авиакомпанией "Аэрофлот" выдвинута законодательная инициатива о внесении изменений в воздушное законодательство в части усиления ответственности пассажиров за деструктивное поведение на борту воздушного судна", - говорится в сообщении.

Предлагается создать единый реестра лиц, воздушная перевозка которых может быть ограничена на срок от одного до трех лет в случае повторного совершения на борту правонарушений.

"Также предлагается расширить перечень составов правонарушений, являющихся основанием для внесения пассажира в такой реестр. Данная инициатива будет детально проработана в ближайшее время, с дальнейшей подготовкой поправок в Воздушный кодекс Российской Федерации", - сообщили в Минтрансе.

Аэрофлот Минтранс Надежда Школкина
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