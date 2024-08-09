Владимир Желонкин покидает ИД "Коммерсантъ"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Владимир Желонкин покидает ИД "Коммерсантъ", новым генеральным директором назначен его заместитель Роман Уманский. Об этом говорится в сообщении совета директоров издательского дома.

"Совет директоров ИД "Коммерсантъ" сообщает о назначении генеральным директором общества Романа Уманского. Владимир Желонкин, занимавший этот пост с 2016 года, покидает издательский дом",- говорится в сообщении на сайте издания.

На новой должности Уманский сосредоточится на операционном управлении и развитии бизнеса "Коммерсанта", уточняется в сообщении.

Уманский присоединился к команде "Коммерсанта" в 2015 году, когда пришел на позицию финансового директора ИД, с 2018-го по 2023 год занимал пост исполнительного директора, а затем – заместителя генерального директора.

"Я глубоко признателен Алишеру Бурхановичу Усманову, который предоставил мне возможность на протяжении десяти лет быть частью истории "Коммерсанта". Желаю удачи Роману Уманскому на посту генерального директора и всему коллективу "Коммерсанта"!" - приводятся в сообщении слова Желонкина.

В середине июня информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Желонкин покинет ИД в ближайшее время. В свою очередь Желонкин отказался комментировать эту информацию.

Желонкин стал гендиректором ИД в 2016 году, а главным редактором "Коммерсанта" – в 2018 году.

28 июня Желонкин покинул пост главного редактора, оставшись гендиректором ИД, его место занял Михаил Лукин.