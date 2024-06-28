Главредом газеты "Коммерсантъ" стал Михаил Лукин

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Посты главного редактора и шеф-редактора издательского дома (ИД) "Коммерсантъ" с 1 июля займет Михаил Лукин вместо Владимира Желонкина, который остался генеральным директором дома.

"Совет директоров издательского дома "Коммерсантъ" сообщает о назначении Михаила Лукина главным редактором газеты "Коммерсантъ" ("Ъ") и шеф-редактором издательского дома (ИД) с 1 июля 2024 года", - сказано в сообщении на сайте издания.

В середине июня информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Желонкин покинет ИД в ближайшее время. В свою очередь Желонкин отказался комментировать эту информацию.

Тогда же газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщила, что Желонкин в ближайшее время покинет пост главного редактора, а на его место придет заместитель генерального директора ИД Лукин. По словам одного из источников газеты, Желонкин, еще на какое-то время может сохранить за собой пост гендиректора.

Комментируя эту информацию, совет директоров ИД заявил, что совмещение Желонкиным трех должностей шеф-редактора, генерального директора, и заместителя председателя совета директоров на протяжении более пяти лет - "это большая нагрузка и ответственность, и вопрос о перераспределении полномочий в руководстве ИД действительно обсуждается".

По данным издания, Лукин впервые пришел в "Ъ" в июле 1992 года, участвовал в запуске ежедневной газеты "Коммерсантъ". В общей сложности проработал в издательском доме более 17 лет. С 2013 по 2023 год занимал различные должности в ТАСС и ВТБ.

Желонкин стал гендиректором ИД в 2016 году, а главным редактором "Коммерсанта" - в 2018 году.