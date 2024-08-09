Поиск

Росстат отметил рост убыли населения за I полугодие на 18%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В России в I полугодии естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 321 518 человек, сообщил Росстат.

За январь-июнь 2023 года естественная убыль населения равнялась 272 520 человек. Таким образом, показатель вырос за I полугодие на 18%.

Число родившихся в январе-июне 2024 года снизилось до 599,6 тысячи детей с 616,2 тысячи за аналогичный период прошлого года.

Число умерших в РФ в январе-июне 2024 года выросло до 921,1 тысячи человека с 888,7 тысячи человек в январе-июне 2023 года.

Как сообщалось, естественная убыль населения за 2023 год составила 500,3 тысячи человек.

Численность населения страны на 1 июня 2024 года оценивалась на уровне 145,9 млн человек (за 5 месяцев с начала года она сократилась на 223,1 тыс. человек). Росстат производит оценку численности населения без учета новых территорий.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Двое полицейских ранены в Дагестане

Мессенджер Signal заблокирован в РФ

Мессенджер Signal заблокирован в РФ

Росстат сообщил о замедлении роста ВВП во II квартале до 4%

Владимир Желонкин покидает ИД "Коммерсантъ"

"Газпром" не исключил дальнейшего роста цен на газ в Европе

Мурашко заявил, что в больницах находятся 55 пострадавших в Курской области

Бомбардировщик Су-34 нанес удар трехтонной бомбой по силам ВСУ в Сумской области

Здание Ленинградского вокзала в Москве с 11 августа закроется на ремонт

Здание Ленинградского вокзала в Москве с 11 августа закроется на ремонт
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о переброске резервов в Курскую область

Закон о "мокром" лизинге самолетов вступит в силу в РФ с сентября

Закон о "мокром" лизинге самолетов вступит в силу в РФ с сентября
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });