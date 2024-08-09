Росстат отметил рост убыли населения за I полугодие на 18%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В России в I полугодии естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 321 518 человек, сообщил Росстат.

За январь-июнь 2023 года естественная убыль населения равнялась 272 520 человек. Таким образом, показатель вырос за I полугодие на 18%.

Число родившихся в январе-июне 2024 года снизилось до 599,6 тысячи детей с 616,2 тысячи за аналогичный период прошлого года.

Число умерших в РФ в январе-июне 2024 года выросло до 921,1 тысячи человека с 888,7 тысячи человек в январе-июне 2023 года.

Как сообщалось, естественная убыль населения за 2023 год составила 500,3 тысячи человек.

Численность населения страны на 1 июня 2024 года оценивалась на уровне 145,9 млн человек (за 5 месяцев с начала года она сократилась на 223,1 тыс. человек). Росстат производит оценку численности населения без учета новых территорий.