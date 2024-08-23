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Минздрав сообщил о снижении в России общего коэффициента смертности с 2021 года на 27,9%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В России общий коэффициент смертности снизился почти на 28% по сравнению с 2021 годом; сократилась смертность населения от основных причин, сообщили в Минздраве.

"Общий коэффициент смертности снизился в сравнении с 2021 годом на 27,9% (до 12,1 на 1000 населения), сократилась смертность населения от основных причин", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В министерстве напомнили, что ожидаемая продолжительности жизни за период с 2021 по 2023 гг. выросла на 3,3 года и составила 73,4 года.

Младенческая смертность сократилась на 8,7% (до 4,2 на 1 тысячу родившихся живыми), что является новым историческим минимумом.

Минздрав
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