Порт Витино в Мурманской области закрыли для захода иностранных судов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Морской порт Витино в Мурманской области решением правительства РФ закрыт для захода иностранных судов.

"Закрыть для оказания услуг и захода иностранных судов морской порт Витино (Мурманская область)", - говорится в распоряжении правительства от 7 августа, размещенном на официальном портале правовой информации.

Тем же распоряжением позиция "Витино" исключена из перечня морских портов РФ, в которые разрешаются заходы судов и иных плавсредств с ядерными энергетическими установками и радиационными источниками, утвержденного распоряжением правительства РФ от 6 января 1997 года.