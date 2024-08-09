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Порт Витино в Мурманской области закрыли для захода иностранных судов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Морской порт Витино в Мурманской области решением правительства РФ закрыт для захода иностранных судов.

"Закрыть для оказания услуг и захода иностранных судов морской порт Витино (Мурманская область)", - говорится в распоряжении правительства от 7 августа, размещенном на официальном портале правовой информации.

Тем же распоряжением позиция "Витино" исключена из перечня морских портов РФ, в которые разрешаются заходы судов и иных плавсредств с ядерными энергетическими установками и радиационными источниками, утвержденного распоряжением правительства РФ от 6 января 1997 года.

Мурманск Мурманская область порт Витино
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