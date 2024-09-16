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Правительство разрешило экспорт аммиачной селитры через порт Кандалакша

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ включило морской порт Кандалакша в Мурманской области в перечень погранпунктов, через которые можно вывозить аммиачную селитру.

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Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.

Весной этого года "Большой порт Санкт-Петербург" на фоне атак беспилотников прекратил перевалку аммиачной селитры, которая является потенциально взрывоопасной. Это заставило производителей удобрений искать другие варианты экспорта селитры.

В июне глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев говорил, что Минпромторг и Минтранс ведут работу по поиску и созданию мощностей для перевалки удобрений, рассматривая, в том числе, порты Архангельск и Кандалакша. Потребность отрасли в перевалочных мощностях он оценивал в 4 млн тонн.

Порт Архангельск ранее также был включен в перечень погранпунктов, через которые можно вывозить аммиачную селитру.

Правительство РФ РАПУ Российская ассоциация производителей удобрений Минпромторг Минтранс Мурманская область порт Кандалакша
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