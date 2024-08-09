Электроснабжение восстановлено в Курчатове и пяти районах Курской области

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Специалисты устранили повреждения электросетей, обеспечивающих энергоснабжение населенных пунктов Курской области, после атаки ВСУ на трансформаторную подстанцию, сообщает пресс-служба областного правительства в телеграм-канале в пятницу.

"Аварийными бригадами восстановлено энергоснабжение в Курчатове, а также в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах" - говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал о пожаре в одном из районов области после атаки ВСУ на трансформаторную подстанцию. После атаки энергоснабжение отсутствовало в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов.