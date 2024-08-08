Человек погиб при эвакуации из обстрелянного монастыря в Курской области

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Горнальский мужской монастырь в Курской области получил повреждения при обстреле со стороны ВСУ, есть погибший, сообщает Курская епархия.

"В результате обстрелов ВСУ по приграничным районам Курской области пострадал старинный Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, расположенный в селе Горналь, недалеко от города Суджа. (...) настоятель монастыря игумен Питирим (Плаксин) с братией эвакуированы. Спасти удалось 17 человек. К сожалению, один человек погиб в процессе эвакуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе воздушной атаки разрушены и сожжены готовящийся к освящению построенный монастырский собор, второй Покровский храм, пострадали также монашеские корпуса и постройки обители.