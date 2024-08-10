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Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на курском направлении

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"За сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина, а также автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.

По словам военных, всего за время боевых действий на курском направлении армия Украины потеряла: до 1 120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, а также 13 автомобилей, две самоходные огневые установки ЗРК "Бук-М1", пусковая установка РСЗО БМ-21 "Град" и шесть орудий полевой артиллерии.

Как заявили в Минобороны РФ, "операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается".

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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