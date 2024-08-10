Военные РФ ударили ракетой с термобарической головной частью по наемникам на окраине Суджи

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о пресечении попыток мобильных групп ВСУ прорваться вглубь Курской области, ударе ракетой с термобарической головной частью по иностранным наемникам на южной окраине Суджи.

"В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории", - сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Николаево-Ларьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, авиацией и ракетными войсками нанесены удары по резервам армии Украины на территории Сумской области.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что нанесен удар ракетой с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи. Этим ударом уничтожено 15 иностранных наемников, заявило министерство.