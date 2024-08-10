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Минобороны заявило об улучшении позиций российских войск на ряде направлений СВО

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что группировки "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи, группировки "Южная" и "Восток" улучшили положение.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 66-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва, Стельмаховка, Надия Луганской народной республики, Новосадовое Донецкой народной республики и Гороховатка Харьковской области", - сообщило ведомство в субботу.

По его данным, группировкой "Запад" отражены четыре украинские атаки.

В зоне действий группировки "Запад" ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, танк, бронетранспортер, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, пять полевых складов с боеприпасами, сообщило министерство.

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