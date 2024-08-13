Минобороны РФ сообщило об улучшении позиций трех группировок войск в зоне СВО

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" в течение минувших суток вели активные действия, группировки "Запад", "Восток" и "Юг" улучшили позиции на своих направлениях, сообщает министерство обороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Лисичное Донецкой народной республики. В течение суток нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 53-й, 100-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Дружба, Нелеповка, Розовка, Гродовка и Заветное Донецкой народной республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 1-й танковой, 142-й пехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 635 военнослужащих, танк Abrams, боевая машина пехоты Bradley, два автомобиля, четыре единицы артиллерийского вооружения.

Группировки "Запад", "Восток" и "Юг" улучшили позиции на своих направлениях ведения боевых действий, сообщили в министерстве.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 22-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Табаевка, Новоегоровка, Дружелюбовка Харьковской области, Стельмаховка, Невское Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики. Отражены две контратаки подразделений 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад противника", - сказали в Минобороны РФ.

Там заявили, что за сутки армия Украины на данном направлении потеряла до 470 военнослужащих, бронетранспортер М113, четыре пикапа, шесть единиц артиллерийского вооружения и три полевых склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 15-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Золотая Нива и Пречистовка Донецкой народной республики", - говорится в сводке.

По данным российских военных, потери ВСУ за сутки составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, три единицы артиллерийского вооружения, две противотанковые пушки "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Миньковка, Переездное, Часов Яр и Курахово Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что украинские силы за сутки на данном направлении потеряли более 510 военнослужащих, боевую бронированную машину и восемь единиц артиллерийского вооружения.

"Подразделения группировки войск "Север" на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Малые Проходы, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области. Потери противника составили до 65 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.

Войска группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Каменское Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б" и два склада боеприпасов, сказано в сводке.