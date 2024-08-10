Поиск

Пострадавшие жители Курской области получат отсрочки по кредитам

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что жители региона, пострадавшие от ЧС, получат отсрочки по кредитам.

"Жители региона, пострадавшие от ЧС, смогут получить отсрочки по кредитам. Меры поддержки распространяются не только на физических лиц, но и на представителей малого и среднего бизнеса", - написал Смирнов в субботу в своем телеграм-канале.

Накануне из-за атаки вооруженных сил Украины ситуация в Курской области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.

Курская область ЧС выплаты Алексей Смирнов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 10 августа

В МИД России назвали "дипфейком" видео со словами Захаровой о ЗАЭС и Курской АЭС

Более 76 тыс. человек эвакуировано из приграничных районов Курской области

ФАС направила запросы курским ритейлерам на предмет завышения цен поставщиками

ФАС направила запросы курским ритейлерам на предмет завышения цен поставщиками

Военные РФ уничтожили командный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области

Военные РФ ударили ракетой с термобарической головной частью по наемникам на окраине Суджи

Один из пострадавших во время атаки БПЛА на Липецкую область скончался

Режим КТО вводится в Белгородской, Брянской и Курской областях

В Курчатове Курской области отсутствует энергоснабжение после атаки ВСУ

Что произошло за день: пятница, 9 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });