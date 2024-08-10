Пострадавшие жители Курской области получат отсрочки по кредитам

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что жители региона, пострадавшие от ЧС, получат отсрочки по кредитам.

"Жители региона, пострадавшие от ЧС, смогут получить отсрочки по кредитам. Меры поддержки распространяются не только на физических лиц, но и на представителей малого и среднего бизнеса", - написал Смирнов в субботу в своем телеграм-канале.

Накануне из-за атаки вооруженных сил Украины ситуация в Курской области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.