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Мурашко сообщил, что 69 пострадавших в Курской области находятся в стационарах

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - После обстрелов в Курской области на стационарном лечении находятся 69 человек, сообщил в воскресенье министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На стационарном лечении находятся 69 человек, в том числе восемь детей. 17 пострадавших в тяжелом состоянии. Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим, в том числе двум детям. Восемь человек выписаны", - сказал Мурашко, слова которого приводит пресс-служба министерства.

По его словам, 11 пациентов, в том числе четверо детей, продолжают лечение в федеральных медицинских центрах и больницах Москвы.

Министр подчеркнул, что медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. В Курской области продолжает работу сводная бригада специалистов ФЦМК Минздрава России.

Накануне Мурашко в ходе рабочей поездки в Курскую область провел совещание по организации медицинской помощи в регионе. Всероссийская служба медицины катастроф координирует в медицинской части работу ФМБА, Роспотребнадзора и других ведомств в условиях ЧС.

Курская область Минздрав РФ Михаил Мурашко
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