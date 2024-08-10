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Один человек погиб, 16 пострадали после обстрела ДНР со стороны Украины

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - ИНТЕРФАКС - Один мирный житель погиб, еще 16 пострадали в результате обстрелов Донецкой народной республики в субботу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Один человек погиб, еще 16 мирных жителей региона пострадали", - говорится в заявлении Пушилина.

Он уточнил, что в результате обстрела Донецка в субботу в Кировском районе погиб мужчина и ранена женщина, еще один мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района города.

Также сообщается, что в результате удара по Горловке пострадали 14 мирных жителей.

ДНР Денис Пушилин ВСУ
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