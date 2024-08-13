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Глава ЛНР сообщил, что в Лисичанске боеприпас попал в автобус с людьми

Есть погибший и пострадавшие

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил об ударе по автобусу с людьми в Лисичанске. По его данным, есть погибший и раненые.

Против автобуса был применен боеприпас кассетного типа, уточнил Пасечник.

"Один человек погиб. Пострадали 28 мирных жителей: 12 человек находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро – в крайне тяжелом. Всем пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - добавил он.

На месте происшествия работают все экстренные службы. Пасечник взял ситуацию на личный контроль.

Подробности случившегося уточняются.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Леонид Пасечник Лисичанск
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