Пожар в Курске после падения ракеты ликвидирован, эвакуированы 30 человек

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Главк МЧС РФ по Курской области сообщает о ликвидации пожара, возникшего в жилом доме в Курске после падения на него сбитой украинской ракеты.

"Распространения огня не допущено. Пожар ликвидирован", - сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным областного МЧС, несущие конструкции дома не повреждены, произошло возгорание нескольких автомобилей.

Спасены 15 человек, 30 эвакуированы. На месте работают более 40 человек личного состава и 10 единиц техники.