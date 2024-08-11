Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 августа

Падение сбитой ракеты на многоэтажку в Курске, 80 тонн гумпомощи доставлено в Курскую область, Dream Team в 17 раз выиграла Олимпиаду

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Курске сбитая ракета ВСУ упала на многоэтажный дом, начался пожар. Пострадали 13 человек, все они госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. Пожар ликвидирован, несущие конструкции многоэтажки не пострадали.

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 35 дронов и четырех ракет "Точка-У" над пятью российскими регионами. В том числе 15 беспилотников сбито над Воронежской областью, в Воронеже повреждены административное здание, объекты инфраструктуры, несколько частных домов, ряд транспортных средств.

- Израиль нанес удары по военным объектам "Хезболлы" на юге Ливана. Израильские военные атаковали ракетные установки, "готовый к стрельбе беспилотник", склады оружия.

- МЧС России доставило в Курскую область около 80 тонн гуманитарной помощи. В частности, в регион доставлены палатки, одеяла, передвижные электростанции, питьевая вода.

- Аккаунт предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа взломали из-за рубежа.

- Мужская сборная США по баскетболу в 17-й раз выиграла Олимпиаду. Финальный матч против французской команды закончился со счетом 98:87 в пользу американцев.