Над пятью регионами РФ за ночь уничтожено 35 дронов и четыре ракеты "Точка-У"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили над территорией РФ 35 украинских беспилотников и четыре ракеты "Точка-У", заявили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО 14 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре тактические ракеты "Точка-У" уничтожены над территорией Курской области, 16 БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, три БПЛА - над Белгородской областью и по одному БПЛА уничтожено над территориями Брянской и Орловской областей", - сообщили в ведомстве.