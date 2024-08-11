Поиск

Над пятью регионами РФ за ночь уничтожено 35 дронов и четыре ракеты "Точка-У"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили над территорией РФ 35 украинских беспилотников и четыре ракеты "Точка-У", заявили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО 14 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре тактические ракеты "Точка-У" уничтожены над территорией Курской области, 16 БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, три БПЛА - над Белгородской областью и по одному БПЛА уничтожено над территориями Брянской и Орловской областей", - сообщили в ведомстве.

Минобороны РФ ПВО дроны Точка-У
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Около 80 тонн гуманитарной помощи доставлено в Курскую область

ПВО сбила за ночь в Воронежской области более 15 дронов

В результате падения сбитой ракеты в Курске пострадали 13 человек

Врио курского губернатора поручил главе Беловского района ускорить эвакуацию

Сбитая над Курском ракета упала на жилой дом, возник пожар

Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до пяти

Что произошло за день: суббота, 10 августа

В МИД России назвали "дипфейком" видео со словами Захаровой о ЗАЭС и Курской АЭС

Более 76 тыс. человек эвакуировано из приграничных районов Курской области

ФАС направила запросы курским ритейлерам на предмет завышения цен поставщиками

ФАС направила запросы курским ритейлерам на предмет завышения цен поставщиками
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });