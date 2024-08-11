Около 80 тонн гуманитарной помощи доставлено в Курскую область

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ доставили около 80 тонн гуманитарной помощи в Курскую область, сообщила пресс-служба министерства в воскресенье.

"Гуманитарные грузы прибывают в Курскую область со всей страны. Для оказания помощи и поддержки населения Курской области в регион автоколоннами МЧС России осуществляется доставка гуманитарной помощи. В регион спасателями уже доставлено около 80 тонн груза", - говорится в сообщении.

В частности, в регион доставлены палатки, одеяла, передвижные электростанции и питьевая вода. Распределение и выдача гуманитарной помощи населению проводится оперативным штабом совместно с региональными органами власти, общественными организациями и волонтерами, отметили в пресс-службе.