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Жители ряда приграничных сел Белгородской области решили самостоятельно покинуть дома

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решении большого количества жителей приграничного с Украиной Краснояружского района о самостоятельной эвакуации.

"Всю ночь в Краснояружском районе находился заместитель губернатора Сергей Вячеславович Дядькин. Проводили инженерные работы по защите границ Белгородской области (...) Большое количество жителей приняло самостоятельное решение временно выехать ночью из Красной Яруги, из близлежащих сел. Информации о том, что необходима эвакуация, у нас не было, поэтому данных решений не принималось и пока не принято", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам главы региона, за минувшие сутки Белгородская область подверглась 46 атакам беспилотников и 39 обстрелам со стороны ВСУ. Десять человек пострадало, семь из них госпитализированы.

Белгородская область Вячеслав Гладков ВСУ Красная Яруга
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