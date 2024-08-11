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Четыре человека пострадали при обстреле города Шебекино Белгородской области

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех пострадавших в результате обстрела города Шебекино.

"В последнее время от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины больше всего страдает Шебекино. Только сегодня ранены четыре мирных жителя", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гладков сообщил, что в городе после атаки ВСУ в одном многоквартирном доме посечены фасады, выбиты стекла, одна из квартир получила серьезные повреждения. Также разбита остановка и посечен автобус.

Кроме того, губернатор отметил, что в период участившихся массированных обстрелов, жителям следует выехать в пункты временного размещения (ПВР) в Белгород.

По его словам, пока будут делать временный тепловой контур поврежденных домов и ремонтировать крыши, чтобы спасти имущество жителей.

Как написал Гладков, "мы возобновим темпы восстановления, как только ситуация улучшится".

Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков
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