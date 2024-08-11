В очереди к Крымскому мосту с Кубани скопилось 850 машин

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровый пункт на Крымский мост со стороны Краснодарского края в воскресенье утром ожидает более 800 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"10:00. В очереди со стороны Тамани находится 850 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается примерно в три часа.

Очереди на мост со стороны Керчи нет.

В предыдущие выходные очереди на мосту наблюдались также со стороны Тамани, в пике здесь насчитывалось 1 400 автомобилей, а время ожидания проезда оценивалось в четыре часа.

Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов. Они проходят ручной досмотр или стационарный сканер, на который направляются загруженные машины. В сообщениях об очередях речь идет о количестве машин, ожидающих ручного досмотра. С каждой стороны моста предусмотрено более 40 постов ручного досмотра сотрудниками транспортной безопасности.