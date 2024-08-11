В очередях к Крымскому мосту суммарно скопилось более тысячи машин

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в воскресенье утром суммарно с обеих сторон ожидают уже более тысячи автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"11:00. В очереди со стороны Тамани находится 960 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 60 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается примерно в три часа.

Часом ранее в очереди со стороны Кубани стояло 850 машин, очереди со стороны Крыма не было.