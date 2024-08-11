Над Курской и Белгородской областями уничтожены два украинских аэростата и три дрона

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российские военные около 10:30 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и два малоразмерных воздушных шара над Курской областью, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены три БПЛА над территорией Белгородской области и два малоразмерных воздушных шара над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

В Белгородской и Курской, а также Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).