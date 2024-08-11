Более 150 населенных пунктов обесточены в Бурятии

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Противоаварийная автоматика сработала в энергосистеме Бурятии, без энергоснабжения осталось более 150 населенных пунктов, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

"В 19:54 (14:54 мск) от оперативного дежурного "Бурятэнерго" поступило сообщение о том, что по южной части Бурятской Энергосистемы сработала противоаварийная автоматика при отключении ВЛ 220 кВ БЦБК-Шелехово, ВЛ 220 кВ Ключи-БЦБК с отпайкой на подстанцию Слюдянка (Иркутская Электросетевая компания)", - написал в телеграм-канале Цыденов.

Под отключение попали 156 населенных пунктов с население 126 тыс. 917 человек.