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Более 150 населенных пунктов обесточены в Бурятии

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Противоаварийная автоматика сработала в энергосистеме Бурятии, без энергоснабжения осталось более 150 населенных пунктов, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

"В 19:54 (14:54 мск) от оперативного дежурного "Бурятэнерго" поступило сообщение о том, что по южной части Бурятской Энергосистемы сработала противоаварийная автоматика при отключении ВЛ 220 кВ БЦБК-Шелехово, ВЛ 220 кВ Ключи-БЦБК с отпайкой на подстанцию Слюдянка (Иркутская Электросетевая компания)", - написал в телеграм-канале Цыденов.

Под отключение попали 156 населенных пунктов с население 126 тыс. 917 человек.

Алексей Цыденов Бурятия
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