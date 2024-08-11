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Технический сбой в энергосистеме Бурятии устранен

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Энергоснабжение населенных пунктов в южной части Бурятии восстановлено, сообщило региональное правительство в своем телеграм-канале в воскресенье.

В 19:54 (14:54 по Москве) от оперативного дежурного "Бурятэнерго" поступило сообщение, что по южной части Бурятской энергосистемы сработала противоаварийная автоматика при отключении воздушных линий.

Сбой в энергосистеме затронул 156 населенных пунктов с население 126 917 человек.

Бурятия
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