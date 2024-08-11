Возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС произошло после обстрела

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС произошло после обстрела Энергодара со стороны ВСУ, сообщил в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"В результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС (...) На месте пожара работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Балицкий подчеркнул, что угрозы парового взрыва и иных последствий нет - все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Радиационный фон вокруг станции и в самом городе в норме.

Губернатор добавил, что вместе с руководством станции держит ситуацию на контроле и попросил сохранять спокойствие.

"Никакой угрозы нет", - заключил он.

Представители ЗАЭС уточнили, что пожар начался в районе расположения градирен станции на берегу.

"ЗАЭС работает штатно (...)На работе станции возгорание никак не сказалось. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения - в норме", - сказано в телеграм-канале станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").