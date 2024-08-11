В МАГАТЭ считают, что пожар на объекте ЗАЭС не стал угрозой для ядерной безопасности

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ полагают, что пожар на объекте охладительных систем Запорожской АЭС (ЗАЭС) не повлиял на ядерную безопасность электростанции, сообщается в заявлении агентства.

"Сведений об опасных последствиях пожара для ядерной безопасности не поступало", - говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети.

В нем отмечается, что сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, слышали звуки взрывов, а также видели густой темный дым над северной частью ЗАЭС. По данным агентства, работники ЗАЭС сообщили экспертам МАГАТЭ о предполагаемой атаке беспилотника на одну из систем охлаждения станции.

Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло после обстрела Энергодара со стороны ВСУ.

Балицкий подчеркнул, что угрозы парового взрыва и иных последствий нет - все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Радиационный фон вокруг станции и в самом городе в норме.

Представители ЗАЭС уточнили, что пожар начался в районе расположения градирен станции на берегу.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").