Более 5,5 тыс. га леса горит в Красноярском крае

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла до 5,6 тыс. га, сообщает пресс-служба регионального лесопожарного центра.

"На 10:00 (06:00 по Москве) 12 августа на территории края действуют четыре лесных пожара на площади 5,6 тыс. га в Эвенкийском районе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, большая часть очагов действует в удаленной труднодоступной местности. Угрозы населенным пунктам нет.

В патрулировании и тушении возгораний участвуют более 100 специалистов, задействованы 16 единиц техники.

Сообщается, что за минувшие выходные специалисты лесопожарного центра ликвидировали четыре лесных пожара площадью 1 тыс. га в Эвенкийском и Северо-Енисейском районах.