В Туве отменили введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Туве стабилизировалась ситуация с природными пожарами, на прошлой неделе было потушено 17 лесных пожаров, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. В связи с этим в регионе отменили режим ЧС.

Сейчас в республике действует 14 очагов лесных возгораний, их тушат 216 человек, 76 из которых - сотрудники служб авиалесоохраны из Забайкалья, Бурятии, Хакасии и Красноярского края.

Глава республики также сообщил, что Минлесхоз Тувы готовится к проведению комплексных лесовосстановительных мероприятий, власти региона с правоохранительными органами продолжают устанавливать виновников возгораний.

В Туве с 4 августа ввели режим ЧС из-за ситуации с лесными пожарами. В связи с этим в республику на помощь направили парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Красноярского края и Хакасии.