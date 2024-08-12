Поиск

В Туве отменили введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Туве стабилизировалась ситуация с природными пожарами, на прошлой неделе было потушено 17 лесных пожаров, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. В связи с этим в регионе отменили режим ЧС.

Сейчас в республике действует 14 очагов лесных возгораний, их тушат 216 человек, 76 из которых - сотрудники служб авиалесоохраны из Забайкалья, Бурятии, Хакасии и Красноярского края.

Глава республики также сообщил, что Минлесхоз Тувы готовится к проведению комплексных лесовосстановительных мероприятий, власти региона с правоохранительными органами продолжают устанавливать виновников возгораний.

В Туве с 4 августа ввели режим ЧС из-за ситуации с лесными пожарами. В связи с этим в республику на помощь направили парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Красноярского края и Хакасии.

Минлесхоз Владислав Ховалыг Тува Авиалесоохрана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района

Военная операция на Украине

Возгорание градирни Запорожской АЭС потушено

Военная операция на Украине

Возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС произошло после обстрела

Экс-глава самарского Росимущества арестован по делу о превышении полномочий

Что произошло за день: воскресенье, 11 августа

У 94 пациентов кардиоцентра в Югре выявлена кишечная инфекция

Более 8 тыс. человек уехали за прошедшие сутки из приграничных районов Курской области

Военные РФ за сутки пресекли попытки прорыва ВСУ на бронетехнике вглубь страны

Минобороны РФ заявило, что за сутки ВСУ на курском направлении потеряли до 230 военных

Роскомнадзор потребовал вернуть Rutube в App Store

Роскомнадзор потребовал вернуть Rutube в App Store
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });