18 украинских беспилотников уничтожены за ночь над тремя российскими регионами

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Средствами противовоздушной обороны за прошедшую ночь были сбиты 18 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами РФ, сообщило российское Минобороны в понедельник утром.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 БПЛА самолетного типа: одиннадцать - над Курской, пять над Белгородской и два над Воронежской областями", - говорится в сообщении.

В Белгородской области жители 13 населенных пунктов остались без электроэнергии из-за аварийного отключения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.