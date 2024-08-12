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18 украинских беспилотников уничтожены за ночь над тремя российскими регионами

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Средствами противовоздушной обороны за прошедшую ночь были сбиты 18 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами РФ, сообщило российское Минобороны в понедельник утром.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 БПЛА самолетного типа: одиннадцать - над Курской, пять над Белгородской и два над Воронежской областями", - говорится в сообщении.

В Белгородской области жители 13 населенных пунктов остались без электроэнергии из-за аварийного отключения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгородская область Минобороны Воронежская область Курская область
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