Жители 13 населенных пунктов Белгородской области остались без электроэнергии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Жители тринадцати населенных пунктов в Грайворонском городском округе остались без электроэнергии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остаются следующие населённые пункты: села Дорогощь, Мощеное, Дунайка, Пороз, Мокрая Орловка, Рождественка, Сподарюшино, Косилово, Смородино, Почаево, Дроновка, Санково и Замостье", - написал он в своем телеграм-канале в ночь на понедельник.

Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны, добавил Гладков.