РФ в минувшем сельхозгоду заняла 26% мирового рынка пшеницы

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - РФ в минувшем сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.) поставила рекорд по экспорту зерна, заняв 26% мирового рынка пшеницы. Но повторить его в новом сельхозгоду не удастся, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"По итогам минувшего сезона поставлен абсолютный рекорд за все исторические времена. Это, безусловно, позитивный фактор, но надо учитывать, что в нем присутствует сложение ресурсов с двух сезонов", - сказал он на пресс-конференции в Москве, приведя итоги минувшего сезона: пшеницы экспортировано 56,148 млн тонн, ячменя - 6,917 млн тонн, кукурузы - 5,31 млн тонн. Экспорт гороха вырос в 2,5 раза – с 1,7 млн тонн до более 4 млн тонн.

"Но уже понятно, что в текущем сезоне экспорт будет меньше", - прогнозирует он. По данным союза, с 1 по 10 августа РФ отгрузила на экспорт 7 млн 181 тыс. тонн зерна против 9 млн 836 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. В том числе экспорт пшеницы составил 5,618 млн тонн против 7,393 млн тонн, ячменя – 1,229 млн тонн против 1,803 млн тонн, кукурузы – 333 тыс. тонн против 639 тыс. тонн соответственно.

По его словам, такое снижение – "вещь объективная, мировые цены ниже и ресурсов меньше". "Но это дает ориентир на то, что сезон будет совсем непростым и не менее тяжелым, чем прошлый для аграриев. По некоторым параметрам он угрожает больше, чем ушедший сезон, - сказал он. - В частности, на текущий момент из-за того, что ключевая ставка подросла, Минсельхоз опять прекратил выдачу льготных кредитов, и кредитоваться аграрии вынуждены – а сейчас идет подготовка к озимому севу – по рыночным ставкам".

Как считает Злочевский, это может привести к тому, что площади под озимыми под урожай 2025 года сократятся. "В текущих условиях их на достигнутом в прошлом году уровне поддержать невозможно, денег нет на то, чтобы так же отсеяться, как мы отсеялись в прошлом году, - заявил глава союза. - И на это еще накладываются новые правила по ввозу импортных семян, аграрии вынуждены использовать отечественные. Но некоторые из них существенно уступают по показателям иностранной селекции. И это значит, что в новый урожай будет закладываться понижение урожайности".

Злочевский также сообщил, что Зерновой союз сохраняет свой прогноз по сбору зерна в этом году "в районе 130 млн тонн, в том числе 82-83 млн тонн пшеницы".

По его словам, определенную роль в снижении показателей в этом году сыграют весенние заморозки, которые были позже обычного и повредили уже взошедшие посевы, а также засуха в ряде регионов.

При этом "прискорбным обстоятельством" он назвал сокращение посевных площадей в этом году. "У нас только под посевами яровой пшеницы (по сравнению с прошлым годом - ИФ) минус 4%. Казалось бы, не очень большая цифра, но это минус 2 млн га. И это, помимо того, что озимые списаны на 1,417 млн га. Кроме того, до 7 млн га снизились площади под ячменем", - сказал он, отметив, что по некоторым сельхозкультурам наблюдается "инвестиционная непривлекательность, в первую очередь, по пшенице". Вместе с тем аграрии переориентируются на другие культуры, в частности, на горох, чечевицу, сою, рапс, рентабельность которых выше.

В 2023 году РФ собрала 144,9 млн тонн зерна, в том числе 92,8 млн тонн пшеницы.