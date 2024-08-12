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Мишустин потребовал обеспечить бесперебойную работу линии 112 в Курской области

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин потребовал обеспечить бесперебойную работу экстренного номера 112 в Курской области и сократить время ожидания ответа.

"Для вызова экстренных служб надо использовать номер 112. Для этого увеличено количество операторов, подключены дополнительные ресурсы для обработки входящих звонков. Необходимо обеспечить бесперебойную работу линии и сократить время ожидания ответа", - сказал он в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства поручил своему заместителю Дмитрию Григоренко держать этот вопрос на личном контроле.

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Он также отметил, что для получения справочной информации жителям Курской области нужно звонить по номеру 122.

Мишустин подчеркнул важность оказания помощи, в том числе медицинской, пострадавшим жителям Курской области. По его словам, к этому подключились врачи из соседних регионов.

"Сейчас есть возможность оформить помощь через портал Госуслуг", - сказал он.

При этом премьер подчеркнул необходимость оказывать поддержку пострадавшим жителям Курской области в максимально удобном формате и без лишних проволочек.

Михаил Мишустин Курская область
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