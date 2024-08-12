Мишустин потребовал обеспечить бесперебойную работу линии 112 в Курской области

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин потребовал обеспечить бесперебойную работу экстренного номера 112 в Курской области и сократить время ожидания ответа.

"Для вызова экстренных служб надо использовать номер 112. Для этого увеличено количество операторов, подключены дополнительные ресурсы для обработки входящих звонков. Необходимо обеспечить бесперебойную работу линии и сократить время ожидания ответа", - сказал он в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства поручил своему заместителю Дмитрию Григоренко держать этот вопрос на личном контроле.

Он также отметил, что для получения справочной информации жителям Курской области нужно звонить по номеру 122.

Мишустин подчеркнул важность оказания помощи, в том числе медицинской, пострадавшим жителям Курской области. По его словам, к этому подключились врачи из соседних регионов.

"Сейчас есть возможность оформить помощь через портал Госуслуг", - сказал он.

При этом премьер подчеркнул необходимость оказывать поддержку пострадавшим жителям Курской области в максимально удобном формате и без лишних проволочек.