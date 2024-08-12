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В Курской области решили эвакуировать жителей Беловского района

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что принято решение вывезти жителей Беловского района и пообещал, что переселенцам окажут всю необходимую помощь.

"Региональным оперштабом принято решение - вывозить жителей. Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное - оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района. Все соответствующие поручения даны главе администрации района и главам сельских населенных пунктов", - написал он в Telegram.

Смирнов заверил, что места в пунктах временного размещения подготовлены, вся необходимая помощь переселенцам будет оказана, и призвал жителей Беловского района следовать рекомендациям органов власти и силовиков и доверять только официальным источникам информации.

Ранее 12 августа глава Беловского района Николай Волобуев попросил местных жителей самих покинуть эту территорию в связи с напряженной обстановкой.

"Обстановка очень напряженная. Кто может самостоятельно прибыть в пункт сбора в село Долгие Буды, в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории убедительная просьба ко всем жителям покинуть район", - сообщил он.

Минобороны 11 августа накануне сообщало о пресечении попытки прорыва ВСУ в Беловский район.

10 августа Национальный антитеррористический комитет сообщил о введении режима контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Минтранс Алексей Смирнов Курская область Беловский район
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