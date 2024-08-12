Минобороны РФ заявило о семи отраженных атаках ВСУ на курском направлении за сутки

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки на курском направлении отразили семь атак вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии отражены семь атак штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево", - говорится в сообщении.

По словам военных, в районе поселка Каучук пресечены попытки прорыва украинских мобильных групп на бронетехнике вглубь территории России.

"Уничтожены танк, восемь боевых машин пехоты Bradley, 16 боевых бронированных машин, 14 пикапов", - сказали в Минобороны РФ.

"Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных бригад в районах Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки", - заявили в военном ведомстве.

По информации Минобороны РФ, авиацией и ракетными войсками поражались резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Дробновщины на территории Сумской области.

"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сказали военные.

"За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих и 31 единица бронетехники, в том числе три танка, восемь боевых машин пехоты, 20 боевых бронированных машин, а также 27 автомобилей, три 122-мм гаубицы Д-30", - сказали в ведомстве.

Там заявили, что всего за время боевых действий на курском направлении армия Украины потеряла до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии.