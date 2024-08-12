Курские власти сообщили, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов в регионе

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что ситуация в регионе остается сложной: Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют 28 населенных пунктов.

Как сообщил Смирнов в понедельник на оперативном совещании с президентом РФ, глубина проникновения противника "на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина - 40 километров".

По его словам, в этих 28 населенных пунктах проживают порядка 2 тыс. человек, "о судьбе которых мы не знаем".

Врио главы региона отметил значительно возросшее число ракетных обстрелов и БПЛА, упомянул о попадании ракеты в жилой дом, в результате которого пострадали более 10 человек.

В настоящее время, по данным Смирнова, эвакуированы 121 тыс. человек.

"Восьмого числа приступили (к эвакуации - ИФ) все шесть приграничных районов и два района - Большесолдатский, Львовский - прибавились. Итого это 180 тысяч человек. Выехали на сегодня и эвакуированы 121 тысяча, по 59 тысячам работа продолжается", - сказал врио главы региона.

Он сообщил, что к вывозу населения привлечены ДНД (добровольная народная дружина), волонтеры. "На сегодня развернуто 53 тысячи мест в ПВР, во всех других регионах России развернуто 25 тысяч мест. (...) Всего ПВР - 106, в них размещены 7524 человека, из них детей - 1083. Резервы есть, подошел лагерь МЧС из Росрезерва на 10 тысяч мест и готовится в Москве дополнительно на 10 тысяч мест", - сказал Смирнов.

Врио губернатора также сообщил, что свободный коечный фонд в регионе составляет 1912 мест. "По медицине свободно 1912 коек. Кроме того, развёрнут госпиталь ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство - ИФ) на 100 мест и госпиталь Минздрава России на 100 мест. Количество бригад скорой помощи - 108. Запас лекарственных препаратов и крови достаточный", - сказал он.

Смирнов уточнил, что в Курскую область прибыли 422 врача из других регионов.

Он добавил, что у властей региона "со всеми силовиками налажено взаимодействие".

Смирнов также заявил, что отсутствие четкой линии фронта в Курской области затрудняет определение местонахождения украинских военных.

"Для нас проблема - это, что там нет четкой линии фронта, понимания, где находятся боевые части (ВСУ)", - сказал врио губернатора.

Он сообщил, что постоянно работают волонтеры, которые пытаются вывести людей. "У нас заявка от родственников на 3,5 тысячи человек. Двое волонтеров пропали. ДНД у нас пропадали в зоне действия диверсионно-разведывательных групп (украинских), вывезено порядка 2 тысяч человек за эти дни", - сказал Смирнов.

Он еще раз подчеркнул, что "очень важно знать, где в какой момент находится противник".