Путин заявил, что военные должны выдавить противника и обеспечить прикрытие границы

Президент РФ Владимир Путин Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ должно выдавить противника с российских территорий и обеспечить надежное прикрытие государственной границы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что оценка обстрелам в российских регионах будет обязательно дана.

"Это будет сделано. Но главное сейчас - решение актуальных задач, которые складываются на данный момент времени и исходя из прогнозов развития ситуации", - сказал президент.

Путин поручил ФСБ и Росгвардии обеспечивать режим контртеррористической операции в Курской области, эффективно противостоять диверсионным группам ВСУ.

Президент РФ заявил, что целью нападения ВСУ на Курскую область является попытка остановить наступление российских военных в Донбассе.

"Подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно, остановить наступление наших войск по полному освобождению территорий Луганской, Донецкой народных республик, территории Новороссии", - сказал он.

При этом Путин заметил, что "темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот, увеличились в полтора раза".

"По всей линии боевого соприкосновения наши вооруженные силы продвигаются вперед", - подчеркнул он.

Еще одной целью Киева Путин назвал попытку посеять рознь и раздоры в российском обществе, запугать людей, нанести удар по внутриполитической ситуации.

"Но и здесь ответ со стороны граждан России уже есть. Это единодушная поддержка всех, кто попал в беду, поддержка армии и увеличение, что очень важно, количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, бойцам, которые героически с оружием в руках защищают Россию", - добавил он.

"Очевидным является то, что противник будет пытаться и дальше дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране", - сказал Путин.

РФ даст достойный ответ противнику, а все цели, стоящие перед Россией, в любом случае будут достигнуты, заявил президент РФ.

"Потери вооруженных сил Украины драматически для них увеличиваются. В том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые противник перебрасывает к нашей границе", - сказал он.