Брянский губернатор сообщил об участившихся обстрелах мирных жителей

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Количество обстрелов Брянской области не увеличивается и сохраняется примерно на одном уровне - до 90 раз в неделю, но стали чаще удары по мирному населению, заявил на оперативном совещании у президента Владимира Путина глава региона Александр Богомаз.

"Ситуация на территории Брянской области, можно сказать, стабильная, она такая же, какая была и месяц назад. Мы видим по количеству обстрелов, она в принципе, можно сказать, постоянная, - в пределах 80-90 обстрелов за неделю", - сказал он.

По его словам, ВСУ в последнее время активизировали удары по мирному населению. Например, 9 августа из 22 обстрелов - 11 были по мирным жителям, по домам, машинам, автобусам.

Ведется работа по возмещению причиненного ущерба из областного бюджета. Губернатор отметил, что пока нет необходимости отселять людей из приграничных районов. "Сегодня мы людей не отселяем, но жителям мы предлагаем выехать в пункты временного проживания, но пока никто еще не желает", - отметил глава региона.

По его словам, пункты временного размещения в регионе готовы принять 1576 человек, в случае необходимости ПВР можно развернуть более чем на 32 тысячи человек.

"Очевидным является то, что противник будет пытаться и дальше дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране", - заявил Путин.

Он призвал Богомаза заранее подготовиться вместе с компетентными органами к возможному ухудшению ситуации в регионе.

"Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка. Я вас прошу самым внимательным образом к этому отнестись вместе с силовыми структурами, штабом, который создается по линии ФСБ РФ при поддержке Росгвардии", - сказал он и посоветовал губернатору заблаговременно обсудить с МЧС подготовку к любому развитию ситуации.

10 августа Национальный антитеррористический комитет сообщил о введении режима контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях.