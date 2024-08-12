Глава ОАК объяснил пересмотр планов выпуска гражданских самолетов

Это связано с изменением модели авиаотрасли

Фото: Дмитрий Сандимиров/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Планы производства гражданских самолетов в России будут пересмотрены в связи с изменениями модели авиаотрасли, заявил "Интерфаксу" гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") Юрий Слюсарь.

Так он прокомментировал заметку в "Коммерсанте" о том, что планы выпуска почти 1 тысячи самолетов, заложенные в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года (КПГА), могут быть пересмотрены в сторону сокращения.

"Мне на самом деле статья понравилась, она по сути отражает (действительность - ИФ), потому что все меняется: транспортная модель меняется и подходы к цифрам меняются. Мы - часть авиатранспортной отрасли, которая отвечает за поставки (авиатехники - ИФ)" - сказал Слюсарь.

Он опроверг информацию, что речь идет непосредственно о сокращении производства.

"Не сокращение - я бы не стал так буквально понимать. Речь скорее идет о неком анализе, аудите той программы, которая была. Не с точки зрения что-то сократить, потому что мы не успеваем что-то сделать, а с точки зрения просто посмотреть: какого-то типа (самолетов - ИФ), может быть, нужно больше, какого-то - меньше", - сказал глава ОАК.

Комментируя информацию источников газеты об увеличении себестоимости МС-21 и SJ-100, он отметил, что себестоимость первых выпущенных в серию самолетов "не окажется сопоставима с Boeing и Airbus, потому что это просто невозможно". "Но задача - управлять экономикой и идти по пути сокращения затрат, снижать трудоемкость", - добавил Слюсарь.

Как сообщал "Коммерсантъ", аудит на заводах ОАК по поручению правительства с весны проводит группа консультантов из Сбербанка и "Газпром нефти". В ходе него было рекомендовано пересмотреть количественные показатели и сбалансировать "экономически оправданный спрос и планы по производству воздушных судов".

Решение о проверке было принято после того, как "Ростех" и Минпромторг объявили о переносе сроков поставок самолетов, который был также отражен в обновленной редакции КПГА. Сама программа разрабатывалась Минтрансом при участии Минпромторга и была утверждена правительством в июне 2022 года. В мае 2024 года Минпромторг скорректировал в ней планируемое количество самолетов с 1081 до 994 штук (из них 592 - производства ОАК) и сдвинул начало их поставок с 2023 на 2025 год. Вместе с тем Минтрансом был пересмотрен прогноз авиаперевозок пассажиров: например, на 2024 год ожидания сократились до 98,1 млн человек против ранее заявленных 104,5 млн.

По данным "Коммерсанта", по итогам консультаций с представителями ОАК аудиторы пришли к выводам, что "между спросом на авиаперевозки и производством по КПГА образовался дисбаланс по объемам и типам самолетов и она не соответствует коммерческому спросу". При запланированном производстве от 140 до 270 самолетов в год реальная потребность оценивается аудиторами в 50-60 единиц.

Анализ программы также выявил существенные проблемы с ростом себестоимости самолетов, в том числе из-за необходимости импортозамещения систем и комплектующих.