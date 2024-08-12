Первый полет импортозамещенного МС-21 ожидается в 2024 году

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Первый испытательный полет полностью импортозамещенного самолета МС-21 по-прежнему ожидается в 2024 году, сообщил "Интерфаксу" гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") Юрий Слюсарь.

"В этом году планируется", - сказал он агентству в кулуарах форума "Армия-2024".

Всего по программе МС-21 предстоит совершить 230 сертификационных полетов, добавил глава ОАК.

Какие летно-технические характеристики будут у первых серийных МС-21, Слюсарь не уточнил. По его словам, сейчас идет "непростая работа" по импортозамещению систем самолета: "Это другие материалы и комплектующие, другие технические решения".

В июне Слюсарь анонсировал, что начало полетов импортозамещенного МС-21 (с российскими двигателями ПД-14) ожидается в сентябре этого года. А с сентября 2025-го ОАК планировала начать поставки МС-21 "Аэрофлоту".

Первый полет опытного образца МС-21 с крылом из российских композитов и американскими двигателями PW1400G был совершен в декабре 2021 года.