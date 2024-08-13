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Бизнес ожидает резкого снижения доли импортного пива на российском рынке

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Доля импортного пива на рынке РФ в массовом сегменте в ближайший год может снизиться в два-три раза с нынешних 6-7%. Такие оценки приводятся в пресс-релизе Союза российских пивоваров (СРП).

"В ближайший год доля импортного пива в массовом сегменте может сократиться с нынешних 6-7% рынка в два-три раза, а на полках останутся только топовые, самые известные импортные бренды", - говорится в сообщении.

Как считают в отраслевом объединении, это дает возможность отечественным производителям нарастить свою долю.

"Причем в процентном отношении весьма существенно может вырасти производство крафтовых сортов, - заявил председатель совета СРП Даниил Бриман, процитированный в пресс-релизе. - Это объясняется тем, что крафт конкурировал именно с импортными брендами, большинство которых сейчас исчезло из розницы. А те импортные поставки, которые сохранились, сейчас продаются вдвое дороже, цены начинаются от 200-300 рублей за банку или бутылку. Это дало второе дыхание сегменту крафтового пива".

Как сообщалось, в первом полугодии этого года производство пива в РФ увеличилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 451,4 тыс. декалитров.

Союз российских пивоваров объединяет производителей пивоваренной и безалкогольной продукции и их смежников. В него входят предприятия различных форм собственности и различной производственной мощности: от мини-пивоварен до крупных промышленных производств.

Импорт пива может снизиться, в том числе и из-за повышения пошлин на поставки из-за рубежа.

Как сообщал "Коммерсантъ", Минфин попросил производителей пива оценить целесообразность повышения пошлин на импортное пиво до конца 2024 года. Предлагается повысить пошлины в 10 раз, с текущих 0,1 евро до 1 евро за литр, а в 2025 году - до 1,5 евро за литр. С этим предложением выступил холдинг "Объединенные пивоварни" (ОПХ), говорилось в письме Минфина, на которое ссылалось издание. Холдинг входит в Ассоциацию производителей пива, солода и напитков (АПП).

В комментарии, распространенном АПП от имени ее исполнительного директора Вячеслава Мамонтова, говорилось, что объединение поддерживает усиление контроля за ввозимой продукцией и создание условий, повышающих конкурентоспособность отечественных производителей.

"На сегодняшний день доля пивоваренной продукции отечественного производства в потреблении составляет более 95%, и сейчас производственные мощности российских пивоваренных компаний способны удовлетворить потребности рынка высококачественной продукцией, ничем не уступающей по качеству и вкусу импортным образцам", - заявлял он.

По данным ЦРПТ (маркировка "Честный знак"), на которые ссылалась ассоциация, в этом году импорт пива в РФ вырос на 18%.

АПП объединяется ведущие пивоваренные компании, на долю которых приходится порядка 70% производства пива в РФ.

Союз российских пивоваров
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