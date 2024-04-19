Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

РФ в 2,5 раза повысила пошлину на импорт пива из недружественных стран

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ в 2,5 раза повысило пошлину на импорт пива из недружественных стран.

Как сообщается в пресс-релизе Минпромторга, пошлина увеличивается с нынешних 0,04 евро до 0,1 евро за литр.

"Доля данной продукции в общей структуре потребления не превышает 5%. Мера также не является запретительной и позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, повышаются ставки ввозных таможенных пошлин до уровня 50% на отдельные виды товаров (готовые продукты, содержащие какао; пальто; обои; застежки-молнии), страной происхождения которых являются Литва, Латвия или Эстония.

Как сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на данные участников рынка, в 2023 году импорт пива в РФ составил 370,5 млн литров, что на 12,6% больше, чем в 2022 году. Но он остался ниже показателей 2020-2021 годов, когда было ввезено 397 млн и 457 млн литров соответственно.

Почти 52% пивного импорта в прошлом году пришлось на Германию – 197,1 млн литров, что на 14% больше, чем годом ранее.

По данным Росстата, в 2023 году в РФ было произведено 834 млн декалитров (дал) пива, что на 1,8% больше, чем в 2022 году.

Правительство РФ Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин ожидает роста российского ВВП в 2024 году в 3,6% - на уровне 2023 года

Минфин ожидает роста российского ВВП в 2024 году в 3,6% - на уровне 2023 года
Паводок в России

Орский НПЗ возобновляет выпуск топлива после остановки завода из-за наводнения

В JPMorgan отметили, что отказ от ископаемого топлива затруднен внешними условиями

Meta запустила бесплатный сайт со своим чат-ботом

Meta запустила бесплатный сайт со своим чат-ботом

Доходность госбондов США снижается на геополитических рисках

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });