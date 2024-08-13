"СОГАЗ" упростил урегулирование убытков жителям Курской, Брянской и Белгородской областей

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Страховая компания "СОГАЗ" упростила подачу заявлений об урегулировании страховых событий по всем видам страхования для своих клиентов из Курской, Брянской и Белгородской областей, говорится в сообщении страховщика.

Как поясняет компания, подать заявление на выплату можно в электронном виде через специальную форму на сайте, приложив минимальный имеющийся пакет документов о событии. При необходимости "СОГАЗ" поможет собрать недостающие документы или самостоятельно запросит их у уполномоченных организаций.

Также "СОГАЗ" расширил действие полисов добровольного медицинского страхования (ДМС) для клиентов из зоны КТО, вынужденно покинувших свой регион.

"Заявления из зоны КТО будут рассмотрены в приоритетном порядке. "СОГАЗ" не ограничивает сроки обращения за страховой выплатой в данных регионах, клиенты смогут обратиться по убытку после стабилизации ситуации и получения доступа к своему имуществу. Все заявления будут рассматриваться индивидуально с учетом обстоятельств наступления конкретной ситуации", - отмечает страховщик.