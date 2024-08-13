Банкам разрешили реструктурировать кредиты жителям Курской, Брянской и Белгородской областей

Разрешение касается и клиентов, не подпадающих под установленные законом требования

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Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал банкам предоставлять кредитные каникулы жителям Курской, Брянской и Белгородской областей, даже если они не подпадают под установленные законом требования.

Письмо, разъясняющее особенности предоставления таких кредитных каникул, ЦБ направил банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, ломбардам и бюро кредитных историй.

Так, жители регионов, которые вынуждены эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации или потеряли имущество в результате произошедших событий, смогут обратиться к кредитору за получением отсрочки платежей по кредитным договорам и договорам займа на срок до 6 месяцев.

Банки будут рассматривать заявления в упрощенном порядке. В качестве подтверждения трудной жизненной ситуации им рекомендовано принимать любые документы, доступные заемщикам. Это может быть право собственности на жилое помещение в зоне чрезвычайной ситуации, прописка или временная регистрация в этом регионе, свидетельство о нахождении в пунктах временного размещения.

Право на отсрочку имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 15 млн рублей - по ипотеке, 1,6 млн рублей - по автокредитам, 150 тысяч рублей - по кредитным картам или 450 тысяч рублей - по остальным кредитам и займам.

Банк России рекомендует кредиторам идти навстречу заемщикам и удовлетворять их заявления о реструктуризации даже в том случае, если предъявляемые законом требования не соблюдаются: например, размер кредита превышает установленный законом лимит.

Те, кто ранее уже воспользовался такой льготой, но по иным причинам, например, в случае снижения дохода, также вправе претендовать на получение кредитных каникул, уточняется в письме.

В период каникул отменяется начисление неустойки (штрафа, пеней). При этом кредиторам рекомендовано учитывать конкретную жизненную ситуацию и снижать размер процентной ставки, вплоть до полного отказа от начисления процентов.

В особых случаях (утрата трудоспособности, присвоение инвалидности и иных) возможно полное или частичное прощение долга.

Проведенная реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю заемщика, отмечается в письме.

Кроме того, до конца 2024 года продолжают действовать рекомендации Банка России по реструктуризации кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства. Изменение условий ранее заключенных кредитных договоров может проводиться на условиях приостановления исполнения обязательств заемщиком на согласованный с кредитором срок без начисления неустойки.

Ранее ряд банков заявил о предоставлении отсрочки по платежам на срок от трех до шести месяцев для пострадавших в Курской и Белгородской областях, а также о списании долгов погибшим и их семьям.