Двое фигурантов дела о поджоге военкомата осуждены в Мурманске

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Северный флотский военный суд вынес приговор по делу о государственной измене и терроризме, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Мурманской области.

Первого фигуранта приговорили к лишению свободы на 17 лет. Второго - к 14 годам заключения. Оба будут отбывать часть срока в тюрьме, а затем в колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Как установил суд, подсудимые причастны к поджогу военного комиссариата в Мурманске в феврале 2023 года.

По версии следствия, первый фигурант "в ходе переписки с ранее ему известным сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины" решился на действия против безопасности России. В УФСБ отмечают, что он подстрекал второго фигуранта вступить в ряды ВСУ и склонил к поджогу военкомата в Мурманске.

Впоследствии во время обысков по месту жительства второго фигуранта следствие обнаружило у него более 108 граммов каннабиса.

В результате первый фигурант признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к содействию террористической деятельности).

Второй - по п. "в" ч.2 ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей в крупном размере).

Приговор суда вступил в законную силу, отметили в пресс-службе УФСБ.